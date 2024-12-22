Kayserispor Başkanı Ali Çamlı istifa etti!
Galatasaray'a 5-1 mağlup oldukları maçın ardından Kayserispor Başkanı Ali Çamlı istifa ettiğini açıkladı.
Giriş: 22.12.2024 - 18:29 Güncelleme: 22.12.2024 - 18:30
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un başkanı Ali Çamlı, Galatasaray'a 5-1 yenildikleri maçın ardından istifa kararı aldı.
Maçın ardından konuşan Ali Çamlı, taraftarların çağrısı üzerine istifa ettiğini duyurdu.
Ali Çamlı yaptığı açıklamada "İstifa ediyorum! O istifa diye bağıranlar gelsin yönetsinler takımı." ifadelerini kullandı.
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