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        Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’dan TFF’ye ziyaret

        Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 09:37 Güncelleme: 14.08.2024 - 09:37
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        Kayserispor'dan TFF ziyareti!
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        Sezonun ilk haftasına bay geçerek başlayan Kayserispor'un başkanı Ali Çamlı, TFF başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

        İstanbul Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleşen görüşmede Bellona Kayserispor Asbaşkanı Nurettin Açıkalın, Bellona Kayserispor Başkan Yardımcısı Emir Akpınar ve TFF Başkan Vekili Fuat Göktaş da yer aldı. Ali Çamlı, TFF Başkanlığı'na seçilen İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu tebrik ederek yeni görevinde kendisine başarılar diledi.

        Ziyaretin sonunda TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Bellona Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'ya üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Millî Takım forması takdim ederken, Bellona Kayserispor Başkanı Ali Çamlı da TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na üzerinde isminin yazılı 61 numaralı Bellona Kayserispor forması hediye etti.

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