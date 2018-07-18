Kayserispor Başkanı Erol Bedir, yeni sezon öncesinde öncesinde yazılı bir açıklamada bulunarak, takımın mali durumu ve transferlerine dair bilgi verdi.
Başkan Bedir, açıklamasında öne çıkan ifadeler şu şekilde: "Geçtiğimiz yıllarda alıştığımız sezon öncesi atmosferin yaşanmadığı bir süreçten geçmekteyiz. Kulüplerimiz yoğurdu üfleyerek yemekte ve çılgın transfer hamleleri şimdilik sergilenmemektedir. Türk futbolunun dünyadaki yeri ve hem milli takım, hem de kulüpler bağlamında konumuna uygun olmayan anormal yüksek harcamalar konusunun kulüplerimizce de en azından şimdilik dikkate alındığına şahit olmaktayız."
"140 MİLYON TL BORÇLA ALDIK"
"Şeffaf yönetimimizle birlikte değerli hemşerilerimiz ve büyük taraftarımızın da bildiği üzere, ana borca ilave eklentilerle birlikte 130-140 milyon TL bir borç teslim alınmıştır. Şehrin dinamikleri i ve ekstra sponsorlar devreye girmeden, mali, hukuki ve idari anlamda konulara hakim olan bir yönetim oluşturmadan ve takım olarak en az 3-4 yıl Süper Lig’de başarılı sezonlar geçirmeden bu yükün altından kalkmakta mümkün değildi.
Bu tespitleri yapıp kaostan çıkış önerilerimizi dile getirirken yönetim olarak da her türlü gayreti göstereceğimizi de deklare etmiştik."
"MADDİ DESTEK İÇİN İLERLEME SAĞLANAMADI"
"Yönetim olarak, mevcut gelirlerimizle ancak 1 sezonu finanse edebilecekken, 2-3 yıllık gelirimiz kadar olan ve geçmişten gelen borcu ve faizini ise şehrin desteği olmadan kapatmamızın mümkün olamayacağı açıktır.
Kaldı ki; görevi aldığımızda yapılan görüşmelerde sorumluluğumuzda olmayan ve önceki dönemlerden gelen yükün şehir tarafından kaldırılması konusunda da ciddi bir konsensüs bulunmaktaydı.
Ancak, gerek ülkemizde son 2 yılda yaşananlar, gerekse şehrimizin ekonomik sıkıntıları , gönülleri arzu etse de Kayserispor’umuza maddi destek sağlama konusunda ciddi bir ilerleme sağlanamamıştır."
"TÜM GÜCÜMÜZLE MÜCADELE EDİYORUZ"
"Hem geçtiğimiz sezon boyunca hem de bu sezon başlangıç günlerinde durumun yönetimimizce tespitiyle birlikte 2 kez genel kurul kararı alarak gerçekleri değerli hemşehrilerimiz ve büyük taraftarımızla paylaşmış, koltuğa çakılı olmadığımızı ve talipleri varsa yönetime gelmelerini ve yönetimi devredeceğimizi beyan ederek , kimse çıkmazsa da bırakıp kaçmayacağımızı belirtmiştik.
Hemşehrilerimizin desteği ve büyük taraftarımızın ısrarlı talebiyle göre devam ettik ve tüm gücümüzle maddi, sportif, idari anlamda mücadele ederek her türlü engelleme çalışmalarına, sponsor olanlara, olmak isteyenlere, hatta maça gelenlere, baskıya, şahsi ego ve menfaatleri nedeniyle Kayserispor’a ihanet edenlere rağmen takımımızı bu sezonda da en iyi şekilde hazırlamaya gayret etmekteyiz."
"YENİ TRANSFER DÜŞÜNECEĞİZ"
"Süper Lig’deki 18 takıma bir göz gezdirildiğinde oturmuş bir takıma olan ekibimize nokta denebilecek 4 transfer yapıp, ilk toplanma gününden itibaren oyuncularımızın tamamını hazır hale getiren 1-2 takımdan bir tanesinin Kayserispor’umuz olduğu görülecektir.
18 Temmuz'da başlayacak Hollanda kampı da, tam kadro olarak başlayıp teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam'ın takıma son dokunuşlarına imkan sağlayacaktır. Kamp esnasında veya sonunda takviyeye ihtiyaç duyulursa, imkanlarımız ölçüsünde yeni transferler de düşünülecektir."
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