Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Ligin 23. haftasındaki derbide Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamlamasına rağmen sahadan 3-3 beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı takım, lider Medipol Başakşehir'in 11, ikinci Galatasaray'ın ise 5 puan gerisine düştü.
KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ
STAT: BŞB Kadir Has Stadı
HAKEM: Suat Arslanboğa
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN Sports 1
KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık, Kucher, Şamil, Mensah, Varela, Deniz, Umut, Kravets
TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman
BEŞİKTAŞ: Karius, Adriano, Medel, Vida, Caner, Atiba, Dorukhan, Quaresma, Ljajic, Güven, Burak
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
Beşiktaş'ta Shinji Kagawa ve Gökhan Gönül sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Ayrıca Necip Uysal da sarı kart cezası nedeniyle kadroda bulunmuyor.
HAREKETLİ BİR HAFTA GEÇİRDİ
Beşiktaş, Kayserispor karşılaşması öncesi hareketli bir hafta geçirdi. TFF'nin, A Milli Takım teknik direktörlüğüne 1 Haziran itibarıyla Şenol Güneş'in getirildiğini açıklamasının ardından siyah-beyazlı kulüpte deneyimli teknik adamın durumu gündeme geldi. Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu, olağan toplantısında Şenol Güneş ile sezon sonuna kadar devam etme kararı aldı.
SON 3 DEPLASMAN MAÇINI KAZANDI
Siyah-beyazlı takım, ligdeki son 3 deplasman maçını galibiyetle tamamladı. Ligin ilk yarısında dış sahada kötü performansıyla dikkati çeken Beşiktaş, ikinci yarıdaki üç deplasman maçında Akhisarspor'u 3-0 (Hükmen), Antalyaspor'u 6-2 ve Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti.
LJAJİC'İN CEZASI BİTTİ
Sarı kart cezası biten Adem Ljajic, Kayserispor karşısında görev alabilecek. Beşiktaş'ın Evkur Yeni Malatyaspor ile yaptığı maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Ljajic, Fenerbahçe derbisinde forma giyememişti.
İKİ OYUNCU CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ve Gary Medel sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon 7 sarı kart görün Gary Medel ile 3 kez aynı durumu yaşayan Dorukhan, müsabakada kart görmeleri durumunda 25. haftadaki Konyaspor maçında oynayamayacak.
46. RANDEVU
İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 45 maçta Beşiktaş 26, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 8 müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 9 maçı kaybetmeyen, 7'sini kazanıp, 2'sinde berabere kalan siyah-beyazlıların toplam 70 golüne, sarı-kırmızılılar 42 golle karşılık verdi.
Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı.
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