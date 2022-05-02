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Kayserispor - Beşiktaş maçının yazar yorumları

Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'u 1-0 geriye düştüğü maçta N'Koudou'nun golleriyle 3-2 mağlup etti. Spor yazarları Kayserispor - Beşiktaş maçını yorumladı

  • 01
    Kayserispor - Beşiktaş maçının yazar yorumları

     

    ALİ ECE: Valerien Ismael, Kayseri’de bu kez Batshuayi-Larin çift santrforunun arkasında Ghezzal’ın merkez ofansif orta saha olarak görevlendirildiği bir 3-4-1-2 dizilişini tercih etti. Ancak geçen hafta anlatmaya çalıştığım gibi Beşiktaş’ın sorunu 3’lü veya 4’lü savunma tercihinin çok ötesinde: Genç olduğu ve kendisini geliştirmesi için daha önce yeterince şans bulamadığı için Serdar’ı bir nebze hariç tutuyorum ama Beşiktaş’ın baş sorunu bu sezon kadroda yer alan stoperlerin hiçbirinin Beşiktaş ideal kalitesinde Ghezzal veya Rosier’nin stoper muadili olmaması.
  • 02
    Kayserispor - Beşiktaş maçının yazar yorumları

    Aslında benzer performans kalitesi yetersizliği ileri uç için de geçerli: İyi bir kariyeri olmasına rağmen Batshuayi’nin de geçen sezon çok gol atmış olmasına rağmen Larin’in de bu sezonki Beşiktaş performansları yetersiz.
  • 03
    Kayserispor - Beşiktaş maçının yazar yorumları

    Bir Ghezzal duran top ustalığına eklenen klasik Atiba aşırtma asisti ve son bölümdeki N'Koudou şovun getirdiği galibiyet bu. N'Koudou da hep böyle işte: Sezon başında çok iyi oynar, uzun süre sakatlanır, paslanmış dönüp “Bundan olmayacak herhalde” dedirtir hemen ardından şov yapıp iyice kafa karıştırır! 
  • 04
    Kayserispor - Beşiktaş maçının yazar yorumları

    GÜNTEKİN ONAY: Beşiktaş, dün ikinci yarıdaki etkili oyunuyla 3 gol buldu ve geriye düştüğü maçı kazanmayı bildi. Aslında siyah beyazlılar, ilk devreyi de 1-0 geride kapatmasına rağmen Kayserispor’a oranla daha baskın olan taraftı.
  • 05
    Kayserispor - Beşiktaş maçının yazar yorumları

     

    Larin ve Batshuayi’nin yine silik bir görüntü ortaya koyduğu 70 dakikanın ardından İsmael, hücum hattında 3 değişikliğe birden giderek takımının ritmini ve enerjisini yükseltti. Dün Beşiktaş, Fransız teknik adamın istediği şekilde “direkt” oyunu tercih etti ve maç boyunca tempo-baskı-mücadele ile Kayserispor’a üstünlük kurdu. Orta alanda özellikle Josef gibi önemli bir maestronun yokluğunda Kayseri’de alınan 3 puan Fenerbahçe derbisi öncesinde değerli. 
  • 06
    Kayserispor - Beşiktaş maçının yazar yorumları

    CEM DİZDAR: Enteresan bir futbol ikliminde yaşadığımız aşikar! Artık kimse olan bitene de şaşmıyor, şaşamıyor. Öyle şeyler oluyor ki, çok para harcayıp takım kuranla düşük bütçeli takım benzer oyunları oynuyor. Kim, kimden, hangi özelliğiyle ayrılıyor belli değil. Epeydir maç kazanamayan Kayseri ile sürekli hoca değiştiren Beşiktaş oyun tartısına konulsalar üç aşağı beş yukarı yaklaşık sıklette çıkarlar. Öyleyse Önder Karaveli ile Valerien İsmael hangi gerekçelerle yer değiştiriyor, anlamak mümkün değil. 
  • 07
    Kayserispor - Beşiktaş maçının yazar yorumları

    Dün de gördük ki, takım fark etmeksizin buraya gelen ya da buralı olan oyuncuların bir milim bile yükselemiyor oluşlarında hiçbir şey değişmiyor. Gelen geldiğiyle kalıyor giden zaten yok gibi... Bundan sonra sık sık Beşiktaş’ın hangi bölgeye ne tip oyuncu alması gerektiği üzerine yazılar okuyup, yorumlar dinleyeceksiniz.
  • 08
    Kayserispor - Beşiktaş maçının yazar yorumları

    Bu haliyle Beşiktaş’ta işler iyide gitmeyecek gibi göründüğünden, Valerien İsmael’in tazminatı da başta söylendiği gibi sorun niteliğinde olmayacağından ‘’Şenol Güneş’’ adı havada öylece asılı kalacaktır!.. Yine biz, zamanın öğretmenliğine olan güvenimizi kaybetmeyelim.... 
  • 09
    Kayserispor - Beşiktaş maçının yazar yorumları

    BİLAL MEŞE: Fransız çalıştırıcı için asıl zorluk yeni sezonda başlayacak, saha sonuçları iyi olursa ne ala, yoksa vayyy haline! Valla Beşiktaş taraftarı sabırlıdır, kredi verir, sen sen ol, derslerine iyi çalış, yeni sezonda final niteliğinde sınavların olacak, bilesin! Kartal’ın Kayserispor karşısında elde ettiği galibiyet bence çok değerli..
  • 10
    Kayserispor - Beşiktaş maçının yazar yorumları

    Bunun 2-3 nedeni var, biri arkadan geldi, maçı çevirdi. İkincisi ligde klasman yapma adına önemliydi. Üçüncü nedeni ise kupanın yarı finalisti Kayserispor’u sahasında yenmek şu aşamada büyük başarıdır. 
  • 11
    Kayserispor - Beşiktaş maçının yazar yorumları

    Kartal’ın forvet hattı pek çalışmadı, sürekli arızalar yaptı ! 71’de Nkoudou, Larin’in yerine oyuna girdi, tüm tahminleri alt-üst etti. Bakın bu oyunda adam eksiltemiyorsanız, tekniğiniz neye yarar ki? Nkoudou sakat değil ve sağlamsa onun yeri ilk 11’dir, onu- bunu bilmem arkadaş!
  • 12
    Kayserispor - Beşiktaş maçının yazar yorumları

    OKTAY DERELİOĞLU: Beşiktaş son iki maçta kaybettiği 5 puan sonrası Kayseri maçı ile Fenerbahçe derbisi öncesi kendisini ateşleyecek bir galibiyete ihtiyaç duyuyordu. Ancak Beşiktaş ilk yarı sahada yok gibiydi. Siyah- Beyazlılar ilk bölümde oyunda varlık gösteremedi. Valerien Isamel'in 3'lü savunma tercihi ne kadar doğru? Bu tartışılır… 
  • 13
    Kayserispor - Beşiktaş maçının yazar yorumları

    Çünkü üçlü savunma hem oyuncu becerisi hem de uyum gerektiren bir diziliş. Ismael'in gelir gelmez bu sistemde diretmesi takımın organizasyonunu olumsuz etkileyebiliyor. Beşiktaş adına maçı koparan isim ise N'Koudou oldu. Fransız oyuncunun girişiyle Beşiktaş vites artırdı ve rakibi karşısında galibiyete uzandı. Alınan galibiyetle derbi öncesi moral de depoladı.
  • 14
    Kayserispor - Beşiktaş maçının yazar yorumları

    DENİZ ÇOBAN: 22. dakikada Kayserispor lehine verilen penaltıda, Beşiktaşlı Welinton’un elle oynadığı doğru. Ancak öncesinde Thiam’ın Welinton’a faul yaptığını düşünüyorum. Hücum faul verilmesi daha doğru olurdu. 
  • 15
    Kayserispor - Beşiktaş maçının yazar yorumları

    Montero’nun kırmızısı tartışmalı. Maçın 82. dakikasında Montero’nun Emrah’a müdahalesinde ikinci sarı kart çıktı. Tartışmalı bir sarı karttı. 60. dakikada Montero’nun ilk sarı kartını gördüğü pozisyonda sarı kartı gerektirecek bir ihlal yoktu. Yani iki sarı kartı toplasak bir sarı kart ancak ederdi. 
  • 16
    Kayserispor - Beşiktaş maçının yazar yorumları

    89. dakikada N’Koudou’nun Campanharo’ya müdahalesi net bir penaltıydı. Beşiktaşlı oyuncunun ayağı kaydığı için bu müdahaleyi yapmış olsa da dikkatli davranması gerekirdi. Kayserispor lehine bir penaltı kararı verilmeliydi.

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