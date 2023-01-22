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Kayserispor - Beşiktaş maçı saaat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'a konuk oluyor. Peki Kayserispor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte son gelişmeler ve muhtemel 11'ler...

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HABERTURK.COM / Ajanslar
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    Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Yukatel Kayserispor'a konuk olacak.
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    Süper Lig'in son 3 haftasını galibiyetle tamamlayan Beşiktaş, Kayserispor'u mağlup ederek bu sezon ilk kez 4 maçlık galibiyet serisi elde etmeye çalışacak.
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  • Kayserispor - Beşiktaş maçı saaat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş'ın ilk 11'i ve kadrosu... Aboubakar oynayacak mı? - BJK haberleri

    MUHTEMEL 11'LER

    Beşiktaş

    Mert
  • Kayserispor - Beşiktaş maçı saaat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş'ın ilk 11'i ve kadrosu... Aboubakar oynayacak mı? - BJK haberleri

    Rosier
  • Kayserispor - Beşiktaş maçı saaat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş'ın ilk 11'i ve kadrosu... Aboubakar oynayacak mı? - BJK haberleri

    Tayyip
  • Kayserispor - Beşiktaş maçı saaat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş'ın ilk 11'i ve kadrosu... Aboubakar oynayacak mı? - BJK haberleri

    Welinton
  • Kayserispor - Beşiktaş maçı saaat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş'ın ilk 11'i ve kadrosu... Aboubakar oynayacak mı? - BJK haberleri

    Masuaku
  • Kayserispor - Beşiktaş maçı saaat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş'ın ilk 11'i ve kadrosu... Aboubakar oynayacak mı? - BJK haberleri

    Salih 
  • Kayserispor - Beşiktaş maçı saaat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş'ın ilk 11'i ve kadrosu... Aboubakar oynayacak mı? - BJK haberleri

    Saiss
  • Kayserispor - Beşiktaş maçı saaat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş'ın ilk 11'i ve kadrosu... Aboubakar oynayacak mı? - BJK haberleri

    Gedson 
  • Kayserispor - Beşiktaş maçı saaat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş'ın ilk 11'i ve kadrosu... Aboubakar oynayacak mı? - BJK haberleri

    Tayfur 
  • Kayserispor - Beşiktaş maçı saaat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş'ın ilk 11'i ve kadrosu... Aboubakar oynayacak mı? - BJK haberleri

    Redmond
  • Kayserispor - Beşiktaş maçı saaat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş'ın ilk 11'i ve kadrosu... Aboubakar oynayacak mı? - BJK haberleri

    Muleka

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