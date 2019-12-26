Süper Lig'in dibine demir atan Kayserispor, 3. teknik direktörüyle de yollarını ayırdı. Sezona Hikmet Karaman'la başlayan Sarı-Kırmızılı ekip, 6. hafta sonunda alınan kötü sonuçların ardından deneyimli çalıştırıcının işine son vermişti. Ardından Samet Aybaba'yı takımın başına geçiren Anadolu temsilcisi, 17 günün sonunda Aybaba'nın istifasıyla yeniden hocasız kalmıştı. Ekim ayının son günlerinde ise teknik direktörlük koltuğuna Bülent Uygun'u getiren Kayserispor, bu sezon 3. antrenörüyle de yollarını ayırma kararı aldı.

1 SEZONDA 3 BAŞKAN 3 HOCA!

Bu sezon henüz 16 hafta geride kalmışken 3 teknik direktörle yollarını ayıran Kayserispor'da başkanlık koltuğu da aynı hızda el değiştirdi. Sezon başında başkanlık makamında oturan Erol Bedir istifa ettikten sonra, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman Sarı-Kırmızılı kulübün başkanı olmuştu. Ardından seçime giden Anadolu ekibi, Süper Lig tarihinde ilk kez bir kadın başkan seçerek Berna Gözbaşı'ya başkanlık görevini vermişti.