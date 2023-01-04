Kayserispor, Çağdaş Atan ile uzattı

AA

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yukatel Kayserispor olarak takımımız teknik direktörlüğü için Çağdaş Atan ile yeniden anlaşmaya varılmıştır. Bütün konularda anlaştığımız Teknik Direktörümüz ile Kulüp Başkanımız arasında yeni dönem için imzalar bugün atıldı.

Sezon başında bir yıllık sözleşmeyle takımın başına geçen Teknik Direktörümüz ile yapılan görüşmeler sonunda anlaşmaya varılmış ve Çağdaş Atan’ın üç yıl daha Yukatel Kayserispor’u çalıştırmaya devam etmesi için yeniden sözleşme yapılmıştır.

Başkanımız Ali Çamlı ve Çağdaş Atan arasında yapılan anlaşmanın kamuoyuna duyurulması için perşembe günü imza töreni yapılacaktır.

Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına yürekten inandığımız Teknik Direktörümüz Çağdaş Hoca’ya tekrar hoş geldin diyor, çalışmalarında üstün başarılar diliyoruz."