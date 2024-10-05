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        Kayserispor'da Alper Kelkitli: Daha iyi olacağız!

        Kayserispor Teknik Sorumlusu Alper Kelkitli, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, karşılaşmadan önce amaçlarının puan ya da puanlar almak olduğunu söyleyerek, "Bundan sonra daha iyi olacağımızın garantisini veriyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 22:40 Güncelleme: 05.10.2024 - 22:40
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        Alper Kelkitli: Daha iyi olacağız!
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        Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Kayserispor, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Kayserispor Teknik Sorumlusu Alper Kelkitli, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bu maçta amaçlarının puan ya da puanlar almak olduğundan bahseden Kelkitli, “Biz salı günü göreve başladık. Kulübün içerisinde olan antrenörleriz. Kulübün içerisindeki oyuncu performansını biliyoruz. Onlar bizi, biz de onları tanıyoruz. Bize görev verildiği zaman bunu ispatlamak istedik. Çağdaş Hoca bizim kurs arkadaşımız. Futbolda analizin önemini görüyoruz. Pozisyon değişikliklerinin üzerinde durduk. Amacımız rakibi 2. bölgede karşılayıp, geçiş hücumlarıyla etkili olmaya çalıştık. İlk yarıyı 1-0 önde kapattık. İkinci yarı yediğimiz gol bizi kötü etkiledi. Ceza sahamıza yaslandık. Bizlerin amacı Türk futboluna oyuncu kazandırmak. 3 tane pırıl pırıl genç oyuncuyu oyuna soktuk. Burada amacımız puan ya da puanlar almaktı. Milli araya ümitli girdik. Bundan sonra daha iyi olacağımızın garantisini veriyoruz” ifadelerini kullandı.

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