Kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyuncular belirlenen kurallar dahilinde tesislerde gruplar halinde antrenmanlara başlayacak.
Tedbirler kapsamında bir süre basına kapalı yürütülecek idmanlarda, teknik ekipten de sınırlı sayıda kişi yer alacak.
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