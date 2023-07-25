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        Kayserispor'da Çağdaş Atan görevine devam ediyor

        İstifa ettiği, Kayseri'den ayrıldığı yönünde sosyal medyada paylaşımlar yapılan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, takımdaki görevini sürdürüyor.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 12:13
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        Çağdaş Atan görevine devam ediyor
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        Sabah antrenmanını Çağdaş Atan nezaretinde gerçekleştiren Kayserispor, yarın akşam Gençlerbirliği ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, kendisinin takımdan ayrıldığı yönündeki iddialara ilişkin de, "Yönetim transfer tahtasını açmak için uğraşıyor. Verilen sözler var. Yönetim, sözleri yerine getirmek için uğraşıyor. Bizde lig hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” dedi.

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