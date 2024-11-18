Kayserispor'da milli gurur!

A Milli Futbol Takım kadrosuna davet edilen Gökhan Sazdağı, Kayserispor'un gururu oldu. Sazdağı, "Milli formayı giyeceğim için çok heyecanlıyım" dedi.

A Milli Futbol Takımı'nın 19 Kasım Salı günü deplasmanda oynayacağı Karadağ maçı aday kadrosuna davet edilen Gökhan Sazdağı, Kayserispor camiasında sevinçle karşılandı. Sarı-kırmızılı takımda oynadığı etkili futbol ile milli takıma göz kırpan kaptan Gökhan Sazdağı, bu amacına Karadağ maçı öncesi ulaşmış oldu.