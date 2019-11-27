İstikbal Mobilya Kayserispor'un ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı, sarı kırmızılı takıma ödeme gerçekleştirdi. Bu sezon için 2 Milyon TL'ye yakın bir ödeme gerçekleştiren Berna Gözbaşı, bugün için 6 milyon TL ödeme yaptı.

İstikbal Mobilya Kayserispor teknik kadrosuna, futbolculara ve kulüp personeline ödeme yaptı. Kulüp Başkanı Gözbaşı, Olağanüstü Genel kurul toplantısı sonrasında yeni bir ödeme planı da çıkardı.

Beşiktaş maçı hazırlıklarını Kadir Has Tesisleri'nde sürdüren sarı kırmızılı futbolcular, gerçekleştirilen ödemeler sonrasında keyifli bir idman geçirdiler.