Kulüpten yapılan açıklamada, "Rajko Rotman sözleşmesindeki koşulları yerine getirerek opsiyonunu kullanmış ve takımdan ayrılmıştır. Kendisine bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz." denildi.

Sloven oyuncu, bu sezonun ilk yarısında sarı-kırmızılı takımla Süper Lig'de 10 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maça çıkmış, gol atma başarısı gösterememişti.

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