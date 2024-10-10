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        Kayserispor'da Sinan Kaloğlu dönemi başladı

        Kayserispor'un yeni Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu işbaşı yaptı. Sarı kırmızılı takımın yeni teknik direktörü 5 yardımcı ile çalışacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 15:59 Güncelleme: 10.10.2024 - 15:59
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        Sinan Kaloğlu dönemi başladı
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        Süper Lig takımlarından Kayserispor’da Sinan Kaloğlu dönemi resmen başladı. 43 yaşındaki teknik adamın ekibi de belli oldu. Sinan Kaloğlu, 5 yardımcı antrenör ile çalışacak. Sefer Yılmaz’ın birinci yardımcısı olacağı teknik ekipte Engin Özdemir ikinci yardımcı, kardeşi İnan Kaloğlu yardımcı antrenör, Ömer Karabayır atletik performans antrenörü, Altay Dağdelen de kaleci antrenörü olarak görev üstlendi.

        Genç teknik adam ve ekibi, sarı kırmızılı takımı Gaziantep Futbol Kulübü ile oynanacak lig maçına kadar sıkı bir antrenman sürecine dahil edip sezonun ilk galibiyetinin alınması adına çaba sarf edecek.

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