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        Kayserispor'da transfer yasağı kalkıyor mu?

        Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, transfer yasağının kaldırılması için 2 dosyanın kaldığını, yarından itibaren yasağın kaldırıldığını duyuracaklarını söyledi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.09.2023 - 11:56 Güncelleme: 12.09.2023 - 11:56
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        Kayserispor'da transfer yasağı kalkıyor mu?
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        Trendyol Süper Lig ekibi Mondihome Kayserispor'un transfer yasağı kalkıyor! Çağdaş Atan'la yolları ayrıldıktan sonra Recep Uçar'la anlaşan sarı-kırmızılı kulübün başkanı Ali Çamlı, taraftara müjdeyi verdi.

        Kulübün Başkanı Ali Çamlı, transfer yasağının kaldırılması için 2 dosyanın kaldığını, yarından itibaren yasağın kaldırıldığını duyuracaklarını söyledi.

        Ligdeki rakipleri yaptıkları birçok transferle kadrosunu güçlendirirken yaklaşık bir yıldır transfer tahtası kapalı olduğu için ekibine yeni oyuncu katamayan Kayserispor, yoluna yenilgisiz devam ediyor.

        Geçen sezon iki transfer döneminde de kadrosuna takviye yapmadan ligi tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte kadrosuna oyuncu katamadığı gibi birçok oyuncusuyla da yollarını ayırmak zorunda kaldı.

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        Yeni sezon öncesi de Bernard Mensah, Emrah Başsan, Mario Gavranovic, İlhan Parlak gibi önemli oyuncularını kaybeden Kayserispor, mevcut kadrosuyla kenetlenerek başladığı ligde oynadığı 3 maçta yenilmeyerek 5 puan toplamayı başardı.

        Ligin ilk haftasında geçen sezonun şampiyonu Galatasaray'ı konuk eden Kayseri ekibi, karşılamadan 0-0 berabere ayrıldı. İkinci haftada deplasmanda İstanbulspor ile öne geçtiği maçta 1-1 berabere kalan Kayserispor, dün konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 2-1 yenmeyi başardı.

        Altyapıdan çıkardığı Arif Kocaman, Baran Ali Gezek, Talha Sarıarslan gibi oyuncularla maç kadrosunu tamamlayabilen Kayserispor, eski oyucularından kalan dosyalar sebebiyle bu sezona da transfer tahtası kapalı başlamış oldu.

        Problem yaşadığı toplam 51 eski futbolcusuyla görüşmeler yapan Kayserispor yönetimi, bu oyuncuların büyük bölümüyle anlaşma sağlarken kalan birkaç isimle görüşmelerini sürdürüyor.

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