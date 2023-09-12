Kayserispor'da transfer yasağı kalkıyor mu?

Trendyol Süper Lig ekibi Mondihome Kayserispor'un transfer yasağı kalkıyor! Çağdaş Atan'la yolları ayrıldıktan sonra Recep Uçar'la anlaşan sarı-kırmızılı kulübün başkanı Ali Çamlı, taraftara müjdeyi verdi.

Kulübün Başkanı Ali Çamlı, transfer yasağının kaldırılması için 2 dosyanın kaldığını, yarından itibaren yasağın kaldırıldığını duyuracaklarını söyledi.

Ligdeki rakipleri yaptıkları birçok transferle kadrosunu güçlendirirken yaklaşık bir yıldır transfer tahtası kapalı olduğu için ekibine yeni oyuncu katamayan Kayserispor, yoluna yenilgisiz devam ediyor.

Geçen sezon iki transfer döneminde de kadrosuna takviye yapmadan ligi tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte kadrosuna oyuncu katamadığı gibi birçok oyuncusuyla da yollarını ayırmak zorunda kaldı.

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Yeni sezon öncesi de Bernard Mensah, Emrah Başsan, Mario Gavranovic, İlhan Parlak gibi önemli oyuncularını kaybeden Kayserispor, mevcut kadrosuyla kenetlenerek başladığı ligde oynadığı 3 maçta yenilmeyerek 5 puan toplamayı başardı.