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Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

Hes Kablo Kayserispor Kulübü, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı için sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kayserispor

Sarı-Kırmızılı ekip, basketbol takımı oyuncuları ve idari kadrosunda korona virüsü tespit edilen Fenerbahçe için sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi; “Fenerbahçe Erkek Basketbol A Takımındaki bazı oyuncularda ve idari personelinde COVID-19 belirtilerine rastlandığını üzüntüyle öğrendik. Bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatacağınıza inanıyor ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz..”

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