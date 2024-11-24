Kayserispor'dan hakem tepkisi: Adil yönetim istiyoruz!

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Fenerbahçe'ye 6-2 mağlup olan Kayserispor'dan bir paylaşım geldi.

Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada müsabakadaki hakem kararlarına tepki gösterdi.

Kayserispor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"23/11/2024 tarihinde oynanan Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasında, sahada verilen hakem kararları, futbolun adaletine ve ruhuna zarar vermiştir. Aleyhimize verilen, tamamen uydurma ve temelsiz bir penaltı kararı, hakemin skoru belirleme niyetini açıkça ortaya koymuştur. Dahası, lehimize verilmesi gereken bariz bir penaltının es geçilmesi, maçın sonucunu adeta masa başında belirlenen bir senaryoya çevirmiştir.

Kayserispor camiası olarak, bu tür açık haksızlıkları kabul etmiyoruz ve asla etmeyeceğiz. Futbol sahada kazanılan bir oyun olmalıdır, masa başında değil! Hakemlerin böylesine büyük hatalar yaparak adeta maçın sonucuna doğrudan müdahale etmesi, Türk futbolunun en büyük sorunlarından biridir. Bu hatalar artık kaza değil, sistematik bir problemin sonucu gibi görünmektedir.

Sorumluların derhal hesap vermesini, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu skandalların üzerini örtmek yerine gereğini yapmasını bekliyoruz. Eğer bu hatalar düzeltilmez ve benzeri adaletsizlikler devam ederse, Kayserispor olarak sessiz kalmayacağımızı ve her platformda hakkımızı arayacağımızı buradan ilan ediyoruz.

Kayserispor, sahada mücadelesini alın teriyle veren bir camiadır. Ancak bu alın terinin böyle ucuz kararlarla hiçe sayılmasına asla izin vermeyeceğiz. Hakeme, kurullara ve bu düzeni yönetenlere buradan net bir şekilde sesleniyoruz: Adil yönetim istiyoruz ve bunu sağlamak sizin görevinizdir!"