Kayserispor'dan puan silme açıklaması

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Başkanvekili Nurettin Açıkalın ve Başkan Yardımcısı Erol Çetin ile beraber basın toplantısı düzenledi. Burada kulübün durumu hakkında açıklamalarda bulunan Koç, Teknik Direktör Çağdaş Atan ile olan kontratlarını 3 yıl daha uzattıklarını söyleyerek, ara transfer döneminde transfer yapamayacaklarını ifade etti. Şu anda kulübün üzerinde bir borç yükünün olduğunu dile getiren Samet Koç, “Şu anda sportif bir başarımız var. Kurulu ve düzenli bir kadromuz var. Burada tabi kulübümüzün birkaç sorunu var. Bunlardan bir tanesi transfer tahtamızın kapalı olması. Bir borç yükü altındayız. Bu borcun yapılandırılması, kısa ve uzun vadede ödenmesi gerekiyor. Bunların hazırlığını ve planlamasını yeni yönetim kurulumuz yapıyor. Son dönemde en çok merak edilen teknik direktör durumuydu. Çağdaş hocamla 3 yıllık anlaştığımızı dün duyurmuştuk. Yarında bir imza töreni tertipleniyor. Transfer tahtamız kapalı. ‘Devre arasında transfer yapılacak m?’ diye çok soruluyor. Devre arasında transfer yapamayız. Çünkü disiplin cezası da almışız. Bu yüzden 2 transfer döneminde cezalıyız. Biliyorsunuz sezon başında transfer yapamadık. Devre arasında da transfer yapamayacağız” şeklinde konuştu.

"Kısa vadede 7-8 milyon Euro ödeme yapmamız gerekiyor"

Kısa vade e 7-8 milyon Euro’ya yakın ödenmesi gereken bir borç olduğunu belirten Koç, “Önümüzde bir borç yükü var. Özellikle kısa vadede 7-8 milyon Euro’ya yakın bir ödeme yapmamız gerekiyor. Bunu yönetim olarak yapabilecek güçteyiz. Tabi yönetimin görevi sadece borç ödemek değil, şehirle birlik olmak. Şehirden de destek alıyoruz. Burada özellikle Bakanımız, milletvekillerimiz, belediye başkanımız ve valimize içtenlikle teşekkür ediyorum. Hep yanımızdalar. Yılsonuna kadar bu transfer cezasına neden olan borcun ödenip, ardında takımın yeniden yapılandırılması ve uzun vadede sürdürülebilir bir bütçeyle yönetilmesi konusunda planlamamız var” diye konuştu.