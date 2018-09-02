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Kayserispor'dan Şamil Çinaz'ın kırmızı kartına tepki

Spor Toto Süper Lig'in dördüncü haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan ve ilk yarıyı 1-0 geride kapatmasına rağmen maçı 3-2 kazanan Kayserispor'da Şamil Çinaz kırmızı kart görmüştü. Sarı-kırmızılılar konuya ilişkin bir açıklama yaptı ve Şamil'in kartının ağır bir karar olduğunu dile getirdi

02 Eylül 2018 Pazar, 15:00:20 | Güncelleme:

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti ve sarı-lacivertlilere üst üste 3. yenilgisini yaşattı. Maçın 79. dakikasında ceza yayının hemen dışında yaşanan pozisyonda Eljif Elmas, Şamil Çinaz ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi'nin uyarması üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen hakem Ümit Öztürk, Eljif'e faul yaptığını belirlediği Şamil Çinaz'ı 82. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Kayserispor, konuya ilişkin bir açıklama yaparak Şamil'e verilen kırmızı kartın ağır olduğunu dile getirdi.

Sarı-kırmızılıların resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"01.09.2018 Cumartesi ( Dün ) günü İstanbul’da Fenerbahçe ile oynadığımız müsabaka futbol kalitesi, saha ambiyansı, ev sahibi takım ve yöneticilerinin centilmenliği açısından uzun süre hatırlanacak bir maç olacaktır.

Takımınızın 3-2 galip geldiği müsabakada her iki takım oyuncuları tüm güçlerini sarfetmiş ve maç sonucunda da emeklerinin karşılığını almak istemişlerdir.

Ancak, gerek sahada gerek maç esnasında izlerken, gerekse görüntüleri takip ettiğimizde oyuncumuz Şamil Çinaz'ın kırmızı kart ile ihraç edilmesi bir çok otorite tarafından bu güzel atmosferin bir eksiği olarak kabul edilmiştir.

Yönetim olarak bizimde kanaatimiz, verilen kararın yanlış veya en azından ağır olduğu yönündedir. İlgili pozisyonda oyuncumuz Şamil Çinaz'ın yerdeki oyuncuya takılarak dengesinin bozulduğu görülmektedir.

Maçın orta hakemi ve VAR hakemlerinin iyi niyetlerinden şüphe etmemekle birlikte yeni sistem VAR’ın adalet dağıtmaya yardımcı olmasını beklerken tam tersi uygulama ile mağdur edilmemiz bizleri ziyadesi ile üzmüştür.

Konuyu ilgili kişi ve kurumların dikkatine sunarken ne takımımıza, ne de başka takımlara bu tip hataların yapılmamasını temenni ediyoruz."

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