Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 24. hafta mücadelesinde deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşıyor.
STAT: RHG Enertürk Enerji
HAKEM: Atilla Karaoğlan
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1
Yukatel Kayserispor: Bilal, Carole, Arif, Kolovetsios, Gökhan, Campanharo, Kemen, Karimi, Mane, Cardoso, Thiam
Fenerbahçe: Altay, Lincoln, Szalai, Samet, Ferdi, Arao, Crespo, Rossi, Arda, Valencia, King
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"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle verilen aranın ardından 23. hafta erteleme maçında sahasında konuk ettiği Arabam.com Konyaspor'u 4-0 yenen ve lider Galatasaray ile 6 puanlık farkı koruyan sarı-lacivertliler, Yukatel Kayserispor engelini aşarak yoluna devam etmek istiyor.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 48 puanla ikinci sırada giriyor. İki takım arasında, ligin ilk yarısındaki karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.
8 İSİM SINIRDA
Fenerbahçe'de 8 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor ve Willian Arao, sarı kart görmeleri durumunda Corendon Alanyaspor deplasmanında mücadele edemeyecek.
BATSHUAYI YOK
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Joao Pedro kadroya dahil edilirken, Luan Peres, Mert Hakan, Nazım Sangare, Michy Batshuayi ve Gustavo Henrique Kayseri'ye götürülmedi.
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