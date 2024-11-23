Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Mondihome Kayserispor Kayserispor-Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu! - Mondihome Kayserispor Haberleri

        Kayserispor-Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu!

        Süper Lig'de Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Yaşar Kemal Uğurlu oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 12:56 Güncelleme: 23.11.2024 - 12:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşte Kayserispor-F.Bahçe maçının VAR'ı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig'in 13. hafta maçında Kayserispor saat 16.00'da RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Murat Altan yapacak. Erdem Mertoğlu da müsabakanın 4. hakemi olacak.

        Maçta VAR koltuğunda Yaşar Kemal Uğurlu yer alacak. AVAR'da ise Serkan Olguncan görev yapacak.

        İşte F.Bahçe'nin Kayserispor maçı 11'i
        İşte F.Bahçe'nin Kayserispor maçı 11'i Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Denizin akciğerleri yok oluyor!
        Denizin akciğerleri yok oluyor!
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        Ailenin yeni yıldızları
        Ailenin yeni yıldızları
        İşte F.Bahçe'nin Kayserispor maçı 11'i
        İşte F.Bahçe'nin Kayserispor maçı 11'i
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Yakınları haber alamadı! Sevgili çift ölü bulundu!
        Yakınları haber alamadı! Sevgili çift ölü bulundu!
        Kar, yağmur ve fırtına! 44 il için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Kar, yağmur ve fırtına! 44 il için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        Görme engelli dağcı: Bastığım yerleri tabanımla görüyorum
        Görme engelli dağcı: Bastığım yerleri tabanımla görüyorum
        Avrupalı balıkçının yarısı kadarız
        Avrupalı balıkçının yarısı kadarız
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Sizin ‘Melek Sayınız’ kaç?
        Sizin ‘Melek Sayınız’ kaç?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası