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        Kayserispor, Fenerbahçe'ye diş geçiremiyor!

        Kayserispor, Fenerbahçe ile oynadığı son 10 maçta 1 kez berabere kalırken 9 kez de mağlup oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 13:19 Güncelleme: 24.11.2024 - 13:19
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        Kayserispor, F.Bahçe'ye diş geçiremiyor!
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        Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, haftayı puansız noktaladı.

        Sahasında Fenerbahçe'ye 6-2 yenilen Kayserispor, uzun süredir rakibini mağlup edemiyor.

        Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 2019-2020 sezonunda sahasında oynadığı ve 1-0 kazandığı maçta alan Kayserispor, o günden sonraki 10 maçta galip gelemedi.

        Fenerbahçe ile oynadığı son 10 maçta 1 beraberlik 9 yenilgi alan Kayserispor, sahasında oynadığı son 5 maçı da kaybetti.

        Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan son 10 müsabaka ve neticeleri şöyle;

        2024/2025 Kayserispor-Fenerbahçe 2-6

        2023/2024 Fenerbahçe-Kayserispor 3-0

        2023/2024 Kayserispor-Fenerbahçe 3-4

        2022/2023 Kayserispor-Fenerbahçe 1-2

        2022/2023 Fenerbahçe-Kayserispor 2-0

        2021/2022 Kayserispor-Fenerbahçe 0-4

        2021/2022 Fenerbahçe-Kayserispor 2-2

        2020/2021 Kayserispor-Fenerbahçe 1-2

        2020/2021 Fenerbahçe-Kayserispor 3-0

        2019/2020 Fenerbahçe-Kayserispor 2-1

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