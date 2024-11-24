Kayserispor, Fenerbahçe'ye diş geçiremiyor! Kayserispor, Fenerbahçe ile oynadığı son 10 maçta 1 kez berabere kalırken 9 kez de mağlup oldu.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 24.11.2024 - 13:19 Güncelleme: 24.11.2024 - 13:19 facebook

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