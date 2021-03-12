Kayserispor Galatasaray maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig'de günün en çok merak edilen maçlarından biri olan zorlu randevu saat 19:00'da başlayacak. Peki merakla araştırılan Kayserispor Galatasaray maçı hangi kanalda?

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Kayserispor Galatasaray maçı 13 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER



Kayserispor : Doğan, Behich, Kolovetsios, Uğur, Ramazan, Attamah, Muhar, Avramovski, Lennon, Pedro Henrique, İlhan Parlak.

Galatasaray : Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Fernandes, Emre Kılınç, Arda, Onyekuru, Falcao.