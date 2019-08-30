Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 90+9'da Adem Büyük'ün golüyle 3-2 yendi. Maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, karşılaşmada Kayserispor'dan 3, Galatasaray'dan 1 futbolcuya kırmızı kart gösterirken Ümit Davala da 90+10. dakikada kırmızı kart gördü.
Maçın 54. dakikasından sarı kartı bulunan Abdennour, 64. dakikadaki penaltı pozisyonunda da sarı kart görüp ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
74. dakikada Kayserispor sahada 9 kişi kaldı. 69. dakikada sarı kart gören Henrique, 74. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
89. dakikada Emre Mor 1 dakika içerisinde iki farklı pozisyonda peş peşe gördüğü sarı kartlarla ikici sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
90+5. dakikada Kayserispor sahada 8 kişi kaldı. 90+4. dakikada sarı kart gören Umut Bulut, 1 dakika sonra ikinci sarı kart ve ardından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.
90+10. dakikada hakeme itirazlarından dolayı Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala, kırmızı kart görerek kulübeden gönderildi.
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