Koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 nedeniyle liglere ara verilmesinin ard\u0131ndan 55 g\u00fcn antrenmanlar\u0131n\u0131 evlerinde yapan Kayserisporlu oyuncular, 11 May\u0131s tarihinden itibaren \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 tesislerde s\u00fcr\u00fcyor. D\u00fcn yeniden Kovid-19 testine giren sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 ekip, bug\u00fcn teknik direkt\u00f6r Robert Prosinecki y\u00f6netiminde Karpuzatan Tesisleri\u00b4nde \u00f6\u011fleden \u00f6nce fitness \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirdi. Tesislerde kampa giren Kayserisporlu futbolcular, ak\u015fam antrenman\u0131 ile g\u00fcn\u00fc tamamlayacak. Kayserispor\u00b4da antrenmanlar sosyal mesafe kurallar\u0131na dikkat edilerek ger\u00e7ekle\u015ftirilirken oyuncular \u00e7al\u0131\u015fmalara gruplar halinde kat\u0131l\u0131yor. \r \r \r 24 SAAT\r G\u00dcN\u00dcN \u00d6ZET\u0130\r \r 24 saat\r \r \r \r \r 24 saat g\u00fcn\u00fcn \u00f6nemli haberleri ve geli\u015fmeleri