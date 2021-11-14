Milli maç nedeniyle lige verilen arada Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor hazırlık maçı oynadı. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Kayserispor'un golünü 9'uncu dakikada Carlos Mane atarken, Sivasspor'un golünü ise 65'inci dakikada Fredrik Ulvestad kaydetti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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