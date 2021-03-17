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Kayserispor, Karagümrük maçına hazırlanıyor

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 31. haftasında karşılaşacağı Karagümrük karşılaşması hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Uğur Kulaksız, kendilerini güzel bir maçın beklediğini ifade etti

Kayserispor, Karagümrük maçına hazırlanıyor

Haftayı Galatasaray mağlubiyetiyle kapatan Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda oynayacağı Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Uğur Kulaksız yönetimindeki futbolcular, bir süre düz koşunun ardından topla birlikte çalışma yaptı. Antrenmanda açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Uğur Kulaksız güzel bir maç beklediklerini ifade ederek "Takımımızın havası gayet yerinde. Bu maçın bilincindeyiz, çalışmalarımız o doğrultuda devam ediyor. Arkadaşlarımız çok istekli, bizler de istekliyiz. Pozitif yönde düşünceler var, inşallah bunu sahaya yansıtacağız. Cuma günü çok güzel bir maç olacak" dedi. Eksikler hakkında bilgi veren Kulaksız; "Sakat oyuncularımız var, en yakın zamanda inşallah aramıza dönecek oyuncular da var" ifadelerini kullandı.

İLHAN PARLAK: "3 PUANLA AYRILMAK İSTİYORUZ"

Karagümrük maçından 3 puanla ayrılmak istediğini aktaran golcü isim İlhan Parlak ise; "Karagümrük gerçekten çok iyi bir takım ancak son iki haftadır kaybediyorlar. Bizim de çıkışlımız vardı, Galatasaray maçını kaybetmiştik. Tekrar toparlanıp Karagümrük deplasmanında iyi futbol, iyi bir mücadele ortaya koyarak 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Çünkü buna çok ihtiyacımız var, alttaki takımlar da kazanıyor. Dolayısıyla bizim için kritik bir karşılaşma. İnşallah oradan 3 puanla ayrılacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Sakatlığının ardından çalışmalara başlayan bir diğer golcü isim Alibec de; "Aslında iyi gidiyoruz, son maç haricinde iyi skorlar alıyoruz. Önümüzde zor bir maç var. Yukarıları hedefliyoruz. Düşme hattından olabildiğince uzaklaşmak istiyoruz. Bunu başaracak gücümüz var ve başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.

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