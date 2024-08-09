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        Kayserispor, Kartal Kayra Yılmaz ile yeniden anlaştı

        Kayserispor, geçen sezon kadrosunda bulunan Kartal Kayra Yılmaz ile yeniden anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 13:53 Güncelleme: 09.08.2024 - 13:53
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        Kartal Kayra Yılmaz, Kayserispor'da!
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        Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Beşiktaş'tan Kartal Kayra Yılmaz ile yeniden anlaşma sağladı. Transfer yasağından dolayı sıkıntılı günler geçiren Kayserispor'da Kartal Kayra Yılmaz ile yola devam edilip, edilmeyeceği belli oldu.

        Kayserispor Teknik Direktörün Burak Yılmaz'ın yeni sezonda kadroda yeniden görmek istediği Kartal Kayra Yılmaz ile yeniden anlaşmaya vardı.

        Kartal Kayra, bugün saat 21.30'da İstanbul'dan Kayseri'ye gelecek ve yarın takıma katılarak çalışmalara başlayacak.

        Kartal Kayra Yılmaz geçen sezon sarı-kırmızılı forma ile 29 maçta forma giydi.

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