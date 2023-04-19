STAT: RHG EnerTürk Enerji Stadı
HAKEM: Hüseyin Göçek
SAAT: 17.00
YAYIN: beIN Sports 1
KAYSERİSPOR: Bilal, Uzodimma, Kolovetsios, Arif, Gökhan, Ackah, Mane, Mensah, Kemen, Emrah, Thiam
TEKNİK DİREKTÖR: Çağdaş Atan
KASIMPAŞA: Günay, Fabiano, Donk, Djilobodji, Mortadha, Tırpan, Aytaç, Fall, Hajradinovic, Mounir, Koita
TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş
İki takım ligde oynadıkları son maçta farklı mağlubiyet yaşadı. Kasımpaşa, Adana Demirspor'a 5-0 yenilirken, Kayserispor ise lider Galatasaray karşısında sahadan 6-0 mağlup ayrıldı.
Ligde çıktığı 28 müsabakanın 9'unu kazanan, 5'inde berabere kalan, 14'ünü kaybeden Kasımpaşa, haftaya 32 puan ve averajla 12. sırada girdi. Kayserispor ise 44 puanla 7. basamakta yer alıyor.
İki takımın ligin ilk yarısında İstanbul'da oynadığı mücadeleyi Kayserispor 1-0 kazanmıştı.
NOTLAR
- Kasımpaşa'yı konuk ettiği son dokuz Süper Lig maçını kaybetmeyen Kayserispor (5G 4B), son iki karşılaşmayı gol yemeden kazandı. Sarı-kırmızılılar, bu rekabette ilk kez üst üste üç iç saha galibiyeti almak istiyor.
- Kayserispor ile oynadığı son altı Süper Lig maçının ikisini kazanabilen Kasımpaşa (4M), aldığı galibiyetlerde toplam sekiz gol attı ancak diğer dört karşılaşmada fileleri havalandıramadan mağlup oldu.
- Kayserispor'un Süper Lig tarihinde en fazla mağlup ettiği rakibi Kasımpaşa (13). Sarı-kırmızılılar, İstanbul ekibiyle oynadığı son 14 lig maçının tamamında gol sevinci yaşamayı başardı (toplam 22).
- Deplasmanda oynadığı son yedi Süper Lig maçının altısını kaybeden Kasımpaşa'nın bu süreçteki tek galibiyeti hükmen geldi (3-0 vs Gaziantep FK). İstanbul ekibi, bu sezon puansız ayrıldığı sekiz dış saha karşılaşmasında yediği 21 gole karşılık sadece üç gol bulabildi.
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