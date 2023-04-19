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Haberler Futbol Süper Lig Yukatel Kayserispor CANLI YAYIN | Kayserispor - Kasımpaşa maçı canlı izle!
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Kayserispor - Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşıyor

CANLI YAYIN | Kayserispor - Kasımpaşa maçı canlı izle!
HABERTURK.COM

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STAT: RHG EnerTürk Enerji Stadı
HAKEM: Hüseyin Göçek
SAAT: 17.00
YAYIN: beIN Sports 1

KAYSERİSPOR: Bilal, Uzodimma, Kolovetsios, Arif, Gökhan, Ackah, Mane, Mensah, Kemen, Emrah, Thiam
TEKNİK DİREKTÖR: Çağdaş Atan

KASIMPAŞA: Günay, Fabiano, Donk, Djilobodji, Mortadha, Tırpan, Aytaç, Fall, Hajradinovic, Mounir, Koita
TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

İki takım ligde oynadıkları son maçta farklı mağlubiyet yaşadı. Kasımpaşa, Adana Demirspor'a 5-0 yenilirken, Kayserispor ise lider Galatasaray karşısında sahadan 6-0 mağlup ayrıldı.

Ligde çıktığı 28 müsabakanın 9'unu kazanan, 5'inde berabere kalan, 14'ünü kaybeden Kasımpaşa, haftaya 32 puan ve averajla 12. sırada girdi. Kayserispor ise 44 puanla 7. basamakta yer alıyor.

İki takımın ligin ilk yarısında İstanbul'da oynadığı mücadeleyi Kayserispor 1-0 kazanmıştı.

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AYRINTILI PUAN DURUMU

NOTLAR

- Kasımpaşa'yı konuk ettiği son dokuz Süper Lig maçını kaybetmeyen Kayserispor (5G 4B), son iki karşılaşmayı gol yemeden kazandı. Sarı-kırmızılılar, bu rekabette ilk kez üst üste üç iç saha galibiyeti almak istiyor.

- Kayserispor ile oynadığı son altı Süper Lig maçının ikisini kazanabilen Kasımpaşa (4M), aldığı galibiyetlerde toplam sekiz gol attı ancak diğer dört karşılaşmada fileleri havalandıramadan mağlup oldu.

- Kayserispor'un Süper Lig tarihinde en fazla mağlup ettiği rakibi Kasımpaşa (13). Sarı-kırmızılılar, İstanbul ekibiyle oynadığı son 14 lig maçının tamamında gol sevinci yaşamayı başardı (toplam 22).

- Deplasmanda oynadığı son yedi Süper Lig maçının altısını kaybeden Kasımpaşa'nın bu süreçteki tek galibiyeti hükmen geldi (3-0 vs Gaziantep FK). İstanbul ekibi, bu sezon puansız ayrıldığı sekiz dış saha karşılaşmasında yediği 21 gole karşılık sadece üç gol bulabildi.

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Haberi Hazırlayan : İnanç Ergülen

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