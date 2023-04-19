Ligde çıktığı 28 müsabakanın 9'unu kazanan, 5'inde berabere kalan, 14'ünü kaybeden Kasımpaşa, haftaya 32 puan ve averajla 12. sırada girdi. Kayserispor ise 44 puanla 7. basamakta yer alıyor.

NOTLAR

- Kasımpaşa'yı konuk ettiği son dokuz Süper Lig maçını kaybetmeyen Kayserispor (5G 4B), son iki karşılaşmayı gol yemeden kazandı. Sarı-kırmızılılar, bu rekabette ilk kez üst üste üç iç saha galibiyeti almak istiyor.

- Kayserispor ile oynadığı son altı Süper Lig maçının ikisini kazanabilen Kasımpaşa (4M), aldığı galibiyetlerde toplam sekiz gol attı ancak diğer dört karşılaşmada fileleri havalandıramadan mağlup oldu.