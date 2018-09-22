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Kayserispor Konyaspor maçı saat kaçta, ne zaman? İşte maçın muhtemel 11'i

Kayserispor Konyaspor maçı saat kaçta? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Toto Süper Lig'de bugün Kayserispor, Konyaspor'ı ağırlayacak. Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kayseri'de oynanacak Kayserispor-Konyaspor maçında 8 puanı bulunan iki takım birbirine üstünlük kurmaya çalışacak. Peki Kayserispor Konyaspor maçı saat kaçta, ne zaman?

22 Eylül 2018 Cumartesi, 11:00 | Güncelleme:

Kayserispor Konyaspor maçı öncesi heyecan başladı. Bugün oynanacak olan Kayserispor Konyaspor maçı saat kaçta? Maçın muhtemel 11'i ve tüm istatistikleri HTSpor'da.

Bugüne kadar birbirlerini defalarca mağlup eden iki ekibin yarınki mücadelesi merakla beklenirken Kayserispor ile Konyaspor arasında oynanan son 10 yıldaki maçlarda 20 gol atıldı.

Kayserispor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

22 Eylül Cumartesi günü saat 16:00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar HTSpor'da.

Kayserispor 3 kez kazanırken Konyaspor ise 5 kez kazandı. İki takım arasındaki 2 maçta da eşitlik bozulmadı. Kayseri'de oynanan 5 maçta ise Kayserispor 1 kez mağlup oldu. Kadir Has'ta son 10 yılda oynanan 5 müsabakada Kayserispor 2 galibiyet 2 beraberlik elde ederken 1 kez mağlup oldu. Kayserispor rakibi ile sahasında oynadığı son 4 maçta yenilmezken, son 2 maçı da 2-1'lik sonuçlarla kazandı.

İşte iki takım arasında oynanan son 10 müsabaka ve sonuçları

2017/2018 Konyaspor-Kayserispor 2-0
2017/2018 Kayserispor-Konyaspor 2-1
2016/2017 Kayserispor-Konyaspor 2-1
2016/2017 Konyaspor-Kayserispor 1-0
2015/2016 Konyaspor-Kayserispor 1-0
2015/2016 Kayserispor-Konyaspor 1-1
2013/2014 Konyaspor-Kayserispor 3-0
2013/2014 Kayserispor-Konyaspor 0-0
2010/2011 Kayserispor-Konyaspor 1-3
2010/2011 Konyaspor-Kayserispor 0-1

KAYSERİSPOR

Lung-Lopes, Kana, Sapunaru, Atilla, Rotman, Mensah, Deniz, Bilal, Chery, Umut

SAKAT: Oğuzhan, Sakıb

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 40 TL, 2. Kategori 25 TL, 3. Kategori 20 TL, 4. Kategori 15 TL, Misafir 20 TL

ATİKER KONYASPOR

Serkan Kırıntılı - Skubic , Selim, Uğur, Ferhat, Jonsson, Hurtado, Ömer Ali Şahiner, Milosevic , Fofana, Yatabere

SAKAT: Filipovic

CEZALI: Yok

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