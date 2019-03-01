Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanda futbolcular, istasyon koşularının ardından pas çalışması yaptı. Antrenman, taktik programların ardından çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.