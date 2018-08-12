Kayserispor - Medical Park Antalyaspor maçı heyecanı

Kayserispor ve Medical Park Antalyaspor, 13 Ağustos 2018 Pazartesi günü Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:45. Ev sahibi Kayserispor, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Medical Park Antalyaspor son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 169 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kayserispor kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.20, Medical Park Antalyaspor sahadan galip ayrılırsa 3.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Kayserispor önceki hafta Medical Park Antalyaspor mücadelesinde 3-1 kazandı.

Medical Park Antalyaspor ise Kayserispor maçında 3-1 yenildi.

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