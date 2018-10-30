Kayserispor - Pazarspor maçı rakamları

Türkiye Kupa 4.Tur maçında Kayserispor ile Pazarspor, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Ev sahibi Kayserispor, son 1 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik aldı. Pazarspor son 1 mücadelede 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 493 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kayserispor kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Pazarspor sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Kayserispor son hafta oynanan Pazarspor maçında 2-1 kazandı.

Pazarspor, Kayserispor karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında alan Kayserispor, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Pazarspor, dış sahada 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Pazarspor 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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