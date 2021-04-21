Kayserispor PFDK'ya sevk edildi

İHA

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Kayserispor, Gençlerbirliği ile oynanan maça usulsüz seyirci alındığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da ise Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edilen isim oldu.