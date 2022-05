Kayserispor-Sivasspor maçına doğru

Maçın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen toplantıda Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ile Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, final maçıyla soruları yanıtladı.

Yarınki final maçının tarihi bir önem taşıdığını belirten Karaman, "Türkiye'nin en büyük kupasının finalini cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı iki Anadolu şehri, Sivas ve Kayseri oynayacak. Anlamı çok büyük." dedi.

Final maçında iki komşu şehrin temsilcilerinin karşı karşıya geleceğine dikkati çeken Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yarınki maçı iki komşu kentin dostane biçimde geçirmesini temenni ediyorum. İyi bir maç ortaya çıksın, izleyenler her iki takımı da alkışlasın. Hem Kayseri'deki hem de diğer iller ile yurt dışındaki taraftarlarımızın takımımızın yanında yer almasını istiyorum. Son oynadığımız Trabzonspor maçının ikinci 90 dakikasında önemli bir itici güç oldular, takımı motive ettiler. Oyuncularımız da bunun karşılığını verdi. Biz de yarınki bu zorlu final öncesi hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah güzel bir maç olur. Kupayı da kazanmayı tabii istiyoruz. Ama bunu söylerken de Rıza hocama, Sivasspor'a son derece saygı duyuyoruz. Onların da çok büyük işler yaparak buraya geldiklerini hatırlıyoruz."

Her iki tarafın da final maçına büyük önem verdiğini hatırlatan Karaman, "Her iki takımın oyuncuları da maçın bilincinde. İşin teknik, taktik, fiziksel ortamı maç başlayınca gözükecek. Her iki takımın kadroları belli. Ama iki takım açısından maça başlangıç ve maçın bitişi farklı olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

ÇALIMBAY: KUPAYI BİZİM ALMAMIZ DAHA ANLAMLI OLUR

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise zor bir sezonda ve sıkıntılı bir dönemde finale kadar gelmeyi başardıklarını vurgulayarak, "Şimdi herkes her şeyini ortaya koyacak. Kupayı kazanmak için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Yoğun maç trafiğinin takımı etkileyip etkilemeyeceği sorusunu yanıtlayan Çalımbay, şunları söyledi:

"Bu bir final maçı. Adı üstünde final. Yani şu anda ligler bitmiş, her şey bitmiş. 133 takım bu turnuvaya girmiş. Bunların içinden iki tane takım çıkmış. Yani yorgunluk veya başka bir şey olması mümkün değil. Herkes için bambaşka bir şey. Bir sürü taraftar gelecek. Yorgunluğun veya bıkkınlığın, hiçbir şeyin mazereti olamaz. Herkes sorumluluğunu bilecek. Herkes görevini yapacak. Ondan sonra da hepsi tatile gidiyor. Biz bu maçı kazandığımızda Sivasspor adına oynayan arkadaşlarımız bir tarih yazacak. Sivas için çok önemli. Oyuncuların ona göre oynamaları ve mücadele etmesi gerekiyor."

Kayserispor'un daha önce kupayı aldığını hatırlatan Çalımbay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz daha hiç kupa almamışız. Sivasspor'un ne finali ne kupası var. O yüzden de kupayı bizim almamız daha anlamlı olur. Bunun da farkındayız ve şehirde inanılmaz bir heyecan var. İlk defa olduğu için böyle şeyler. Onun için de tabii ki bütün herkes istekli, arzulu. Ama karşınızdaki takım da sıradan bir takım değil. Nasıl bir takım olduğunu çok çok iyi biliyoruz. İki takım da birbirini çok iyi tanıyor. Bence çok güzel bir maç olacak. Centilmence, güzelce bir maç olması dileğindeyim. Öyle de olacak. İki tarafa da başarılar diliyorum. Ama bizim daha çok ihtiyacımız var. Onun için de kazanmak adına elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz."

Final maçlarını futbolculuğu döneminde çok oynadığına dikkati çeken Çalımbay, "Final maçları çok farklıdır. Her şeyden önce oyuncular kendileri için oynarlar. Kendileri açısından da çok çok önemli. Camialar için de bu böyle final maçları çok çok önemli. Ve bu maçlar telafisi olmayan maçlar. Tabii ki maç içinde bir anda taktik oyuncu değişikliği, bir sürü şeyler değişebilir, yapılabilir. Maç 90 dakika da 120 dakika da oynanabilir. Kafa olarak iyi hazırlanmamız gerekiyor. Ben de Hikmet hoca da saha kenarında elinden geleni yapacaktır ama esas işi belirleyecek olan futbolculardır." ifadelerini kullandı.