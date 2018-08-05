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Kayserispor, Süper Lig'de yeni sezonu açtı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 2018-2019 sezonunu düzenlediği törenle açtı. Kayseri Kadir Has Stadı'nda yapılan yeni sezon açılışında konserler gerçekleşti

05 Ağustos 2018 Pazar, 00:27:12 | Güncelleme:

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 2018-2019 futbol sezonunu düzenlediği törenle açtı.

Kayseri Kadir Has Stadı'nda yapılan yeni sezon açılış töreni, şarkıcı Bengü'nün konseriyle başladı.

Tribünleri dolduran binlerce sarı-kırmızılı taraftarlara beğenilen şarkılarını seslendiren Bengü'nün sahneden inmesinin ardından Kayserispor Yönetim Kurulu üyeleri, yeni sezonda Kayserispor forması giyecek futbolcu kadrosu ve sarı-kırmızılı takımın yeni sezon formaları taraftara tanıtıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya'yı şehit veren Astsubay Çavuş Serkan Karakaya ve ailesinin de katıldığı törende futbolcular, üzerinde Nurcan Karakaya ve Bedirhan Mustafa Karakaya'nın fotoğraflarının olduğu tişörtlerle sahaya çıktı.

Daha sonra kürsüye çıkan Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya'yı anarak konuşmasına başladı.

Bu açılış töreninde terörün de lanetlendiğini belirten Bedir, "Hainleri sevindirmemek adına inadına yaptığımız bu gecede buralara gelip Kayserispor'u desteklerken, terörü de lanetleyen hemşehrilerime ne kadar teşekkür etsem azdır." dedi.

"HER ALANDA EN ÜSTLERDE OLACAĞIZ"

Kayseri'nin en önemli markası Kayserispor'un son birkaç yıldır bir takım sıkıntılar yaşamasına rağmen ayağa kalkmasını bildiğini ifade eden Bedir, şunları kaydetti:

"Her şeye rağmen aslan kükredi, ayağa kalktı, şahlandı yoluna doludizgin devam ediyor. Takımımız inşallah daha da yukarılara çıkacak. Biz bu yolda giderken ufak tefek engeller olsa da küçük küçük 'sinek vızıltısı' dediğimiz laflar olsa da siz taraftarlarımızın destekleri, bize omuz vermeleri sayesinde bunların hepsini aşacak ve yenecek güçteyiz. Geçtiğimiz yıl 44 puanla tehlike sınırından uzak bir dönem geçirdik. Herkes Avrupa'ya gideriz diye düşünürken ikinci yarıda maalesef istediğimiz performansı yakalayamadık. İnşallah bu yıl başta teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam olmak üzere takımımıza yaptığımız takviyeler ve diğer oyuncularımızla birlikte çok ciddi bir birlik ve beraberlik sağlayarak her alanda en üstlerde olacağız. Buna inanıyorum."

Yeni sezon açılışı nedeniyle düzenlenen etkinlik, şarkıcı Kenan Doğulu'nun konserinin ardından sona erdi.

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