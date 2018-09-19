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Ertuğrul Sağlam: "Konya maçıyla çıkışa geçmek istiyoruz"

Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, cumartesi günü karşılaşacakları Atiker Konyaspor'u yenerek tekrar çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

19 Eylül 2018 Çarşamba, 12:17 | Güncelleme: DHA

Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u konuk edecek olan sarı-kırmızılılar çalışmalarına devam ediyor.

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Geçtiğimiz hafta sonu maalesef hiç yaşamak istemediğimiz, bundan sonraki dönemde de oynamak istemediğimiz bir karşılaşma oynadık. Baştan sona kötü oynadığımız, futbol adına hiçbir şey yapmadığımız, ilk 4 haftalık performansın tersi ve bize yakışmayan bir mücadele oldu. Bundan sonraki süreçte de maç kaybedeceğiz, bazı maçlarda yine kötü oynayacağız ama bir daha Göztepe maçı gibi bir maçı yaşamak istemediğimizi futbolcu arkadaşlarımızla da paylaştık. Hepimiz üzüldük ama lig devam ediyor. Cumartesi günü hem Göztepe maçını telafi edebileceğimiz, hem de ligdeki hedeflerimizden uzaklaşmadan bizi ligin üst sıralarına biraz daha yaklaştıracak güzel bir fırsat var. İnşallah, Atiker Konyaspor maçıyla tekrar ayağa kalkıp yeniden kaybetmeme, kazanma serisine başlamak istiyoruz. Taraftarlarımızın desteğine çok ihtiyacımız olacak. Cumartesi günü onların da yoğun katılımıyla güzel bir atmosfer oluşturup bize de maçın başlangıç düdüğünden bitiş düdüğüne kadar destek oluşturacak bir coşkulu ortam istiyoruz" açıklamasında bulundu.

 

EROL BEDİR: "BİZE YAKIŞMADI"

Sarı-kırmızılı takımın antrenmanını izleyen Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Göztepe karşılaşmasında sergiledikleri futbolun kendilerine yakışmadığını söyledi. Bedir açıklamasının devamında, "Göztepe karşısında hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık. Bize yakışmayan bir oyun oynadık. Hem ferdi olarak hem de takım olarak iyi değildik. Oraya kadar gelen taraftarlarımıza karşı da hemşerilerimize karşı da mahcup olduk. Yenilme hakkımızı kullandık, inşallah bir daha bu kötü performansı göstermeyiz. Galip de gelsek, yenilsek de o maç gece 12 itibariyle benim kafamda bitiyor. Alacağımız dersleri alıyoruz, orada takılmamak lazım. Hafta sonu oynayacağımız çok ciddi bir maçımız var. Onu düşünüyoruz. Taraftar desteği ile o maçı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

 

Ertuğrul Sağlam nezaretinde yapılan antrenmanın ilk kısmında futbolcular düz koşu yaptı. Sarı-kırmızılılar antrenmanın ikinci kısmında 5'e 2 pas çalışması ve yarı saha çift kale maç çalışması yaptılar. Çalışmaya sakatlığı devam eden Sakıb Aytaç katılmadı. Kayserispor Kulübü tarafından yapılan açıklamada bilet fiyatları 40, 25, 20 ve TL, misafir tribünü biletleri ise 20 liradan satışa çıktı.

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