Kayserispor Teknik Direktörü Hari Vukas: İstediğimiz oyunu sahaya yansıttık

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaştığı maçta 0-0 berabere kalan Kayserispor'un teknik sorumlusu Hari Vukas, maçın ardından yaptığı açıklamada, "İstediğimiz oyunu sahaya yansıttık" ifadelerini kullandı.

"MAÇIN SKORU ADİL BİR SONUÇ"

Maç sonu basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, “Adana Demirspor kuvvetli ve kaliteli oyunculardan oluşan bir takım. Bu maçta sahada ruhumuzu ve oyun gücümüzü göstermemiz gerekiyordu. Bunu ilk yarı özelinde yaptığımızı düşünüyorum. Pozisyonlar ürettik ancak ne yazık ki gol bulamadık. Rakip de çok pozisyon buldu. Özellikle son 15-20 dakika epey zorlandık ve acı çektik. Aynı zamanda kalemizi savunmayı da bildik. Bugünkü maçın skoru gerçekten adil bir sonuçtu. Bu ligde kazanılan her puan bir kazanç. Sadece beraberlik değil, özellikle ilk yarıdaki oyunumuzdan dolayı bunu söylüyorum. İstediğimiz oyunu sahaya yansıttığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.