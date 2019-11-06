Süper Lig’de son sırada bulunan Kayserispor'da isim değişikliği yapılacak. Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, sarı-kırmızılı takıma hangi şirketlerinin ismini vereceklerini açıkladı. İHA muhabirine konuşan Alpaslan Baki Ertekin sarı-kırmızılı takımın yeni isminin ligin ikinci yarısından itibaren Hes Kablo Kayserispor olarak anılacağını belirtti. Ertekin, "Bugün Kayserispor kulübüne yeni isim ile ilgili resmi yazıyı gönderiyoruz. Kayserispor kulübü isim değişikliği konusunda gerekeni yapacaktır" dedi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ 24 saat 24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri