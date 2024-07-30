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        Kayserispor, Uzodimma ile sözleşme yeniledi

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor 25 yaşındaki oyuncusu Anthony Uzodimma ile sözleşme yeniledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 19:22 Güncelleme: 30.07.2024 - 19:22
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        Kayserispor, Uzodimma'yla 1 yıl uzattı!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdürüyor. Sarı Kırmızılılar, 25 Yaşındaki oyuncusu Anthony Uzodimma ile sözleşme yeniledi.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Anthony Uzodimma'nın sözleşmesi 1 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz." denildi.

        Kayserispor, Nijeryalı orta sahayı 2019'da renklerine bağlamıştı.

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