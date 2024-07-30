Kayserispor, Uzodimma ile sözleşme yeniledi
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor 25 yaşındaki oyuncusu Anthony Uzodimma ile sözleşme yeniledi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdürüyor. Sarı Kırmızılılar, 25 Yaşındaki oyuncusu Anthony Uzodimma ile sözleşme yeniledi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Anthony Uzodimma'nın sözleşmesi 1 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz." denildi.
Kayserispor, Nijeryalı orta sahayı 2019'da renklerine bağlamıştı.