Kayserispor’a PFDK’dan ceza
Trendyol Süper Lig'e mağlubiyetle başlayan Kayserispor, ilk haftada Sivasspor ile karşılaştığı maçtaki olaylar nedeniyle Disiplin Kurulu tarafından cezaya maruz kaldı.
Trendyol Süper Lig'de Kayserispor’a yine ceza geldi. Ligin ikinci haftasında sahasında Sivasspor ile karşılaşan ve 2-1 mağlup olan sarı kırmızılılar, yaşanan saha ve tribün olaylarından ötürü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre; Kayserispor’a taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 252 Bin TL para cezası verildi. Ayrıca Batı tribün alt C blokta bulunan taraftarların bir sonraki iç saha maçına girişleri bloke edilecek.
Ayrıca çirkin ve kötü tezahürat yapan Kuzey tribün alt C-D-E bloklarında yer alan taraftarların bir sonraki maça girişleri bloke edilecek.