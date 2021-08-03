Kayserisporlu futbolcu İlhan Parlak: Bu sene çok farklı bir Kayserispor izleteceğiz

DHA

Yeni sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanlar sürdüren Yukatel Kayserispor'un deneyimli kaptanı İlhan Parlak, takımın son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ligin başlamasına az bir süre kaldığını söyleyen İlhan Parlak, "Son olarak Beşiktaş ile bir hazırlık maçı yaptık. Beşiktaş karşısında istenilen oyunu ortaya koyduk. Hocamızın bizden istediğini 11 kişi olarak sahaya koyduğumuzda neler yapabileceğimizi görme adına güzel bir maç oldu. Çalışmalarımıza devam edip hocamızın bizden istediğini sahaya yansıtırsak inşallah bu sene çok farklı bir Kayserispor izleteceğiz" diye konuştu.

"İYİ SEVİYEYE GELİYORUM"

Performansını artırmak için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Parlak, "Ben fiziksel olarak yavaş yavaş daha iyi seviyeye geliyorum. Beşiktaş ile oynadığımız hazırlık maçında da elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım. Yalçın hocamızın oyun anlayışında hücum oynayan futbolcular kritik bir önem taşıyor. Görevimiz sadece gol atmak değil. Hepimizin saha içerisinde bir görevi var. Ben de hocamızın verdiği görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.