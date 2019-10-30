Bülent Uygun, İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni teknik direktörü oldu. Sarı-kırmızılı kulüple görüşmek için Kayseri'ye giden Bülent Uygun, Kayserispor idarecileriyle yaptığı görüşmenin ardından el sıkıştı ve sarı-kırmızılıların yeni teknik direktörü oldu.

Bülent Uygun bugün erken saatlerinde yaptığı açıklamada "Kayseri'ye geldim ve bir görüşme yapacağım. Bir davet aldım ve anlaşabilirsek imza atacağız. Sivasspor'u, Gaziantep'i, Eskişehir'i ve Katar'dan Umm Salal'ı kurtardık. Kayserispor'u da bu zor durumdan kurtarabilir miyiz diye bir beklenti var" demişti.

ÜÇÜNCÜ TEKNİK DİREKTÖR

Sezona teknik direktör Hikmet Karaman ile başlayan, sonrasında 17 günlük Samet Aybaba dönemi yaşayan Kayserispor'un bu sezonki üçüncü teknik direktörü Uygun oldu.