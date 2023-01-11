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Kaz Dağları'nda söndürülen yangından dönen arazöz devrildi: 2 yaralı

Kaz Dağları'nda çıkan örtü yangınının söndürülmesinin ardından, dönüş yolundayken Balıkesir'in Gönen ilçesi yakınlarında devrilen arazözdeki 2 kişi yaralandı

Kaz Dağları'nda söndürülen yangından dönen arazöz devrildi: 2 yaralı
AA

Kaz Dağları'ndaki örtü yangınının söndürülmesi için Balıkesir'den Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine yardıma giden arazözün, dönüş yolunda devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bayramiç sınırlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına Balıkesir'den yardıma giden arazöz, yangının söndürülmesinin ardından dönüş için harekete geçti.

Arazöz, dönüş yolunda, Balıkesir'in Gönen ilçesi yakınlarında havanın yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

AA'nın haberine göre; kazada, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü personeli 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, Gönen Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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