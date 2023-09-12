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        Haberler Spor Futbol Kaza geçiren Antalyasporlu futbolcu Naldo'nun oğlunun son durumu nedir, kurtuldu mu? Naldo'nun oğlu Davi yaşıyor mu? - Futbol Haberleri

        Kaza geçiren Antalyasporlu futbolcu Naldo'nun oğlunun son durumu nedir, kurtuldu mu?

        Antalyaspor'un Brezilyalı oyuncusu Naldo, geçtiğimiz gün Antalya'da ciddi bir trafik kazası geçirdi. Söz konusu kazada Naldo'nun 4 yaşındaki oğlu Davi Pereira ağır yaralandı. Spor dünyasını derinden üzen olay sonrası gündem olan Antalyasporlu futbolcu Naldo'nun oğlunun son durumu nedir sorusuna ilişkin son bilgileri derledik!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 10:44 Güncelleme: 12.09.2023 - 10:44
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        Spor dünyası Antalyasporlu yıldız oyuncu Naldo'dan gelen kötü haberle sarsıldı. 35 yaşındaki Brezilya doğumlu oyuncu, geçtiğimiz gün Antalya'da karıştırdığı bir kaza sonucu yaralandı. Naldo'nun 4 yaşındaki oğlu Davi'nin ağır yaralandığı kazanın detayları ve Davi'nin son durumu ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...

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        ANTALYASPORLU NALDO'NUN OĞLU DAVI'NIN SON DURUMU NEDİR?

        Naldo'nun Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde geçirdiği operasyon sonucu 48 saat uyutulan 4 yaşındaki oğlu Davi Pereria'nın ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin devam ettiği, doktorların durumunu bugün yeniden değerlendireceği öğrenildi.

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        KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

        Kazada sürücü koltuğunda sıkışan Tilatti ile araçtan fırlayan eşi Alexandra Nardy ve futbolcu Naldo'nun oğlu Davi Pereira, diğer otomobilin sürücüsü ve motosikletli Eslik yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, ağır yaralı Davi'yi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazayı hafif yaralı atlatan 34 FG 4053 plakalı otomobilin sürücüsü de aynı ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza yerine gelen diğer ambulanstaki ekip ise Alexandra Nardy ve motosikletli Eslik'e müdahale etti. Davi'nin kalbinin ambulansta 2 kez durduğu ve hayata geri döndürüldüğü belirtildi.

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        SIKIŞAN KAYINPEDERİ, ÇEVREDEKİLER ÇIKARTMAYA ÇALIŞTI

        Otomobilde sıkışan Walter Tilatti'nin yardımına çevredekiler koştu. Ekipler otomobilin bir kapısından Tilatti'ye müdahale ederken, çevredekiler demir levye ile kapıyı kırıp bulunduğu yerden çıkartmaya çalıştı. Ancak çabalar sonuçsuz kaldı. İhbarla gelen itfaiye ekibi, ayırıcı-kesici makasla kapıya müdahale edip, Tilatti'yi çıkardı. Sağlık ekibinin sedyeye aldığı Tilatti, hastaneye götürüldü. Eslik ve Alexandra Nardy de müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

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        Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyata alınan Davi, 48 saat yoğun bakımda uyutuldu. Doktorlar, bugün Davi'nin beyin bulgularına bakacak. Diğer yandan aynı hastanede bulunan Walter Tilatti ile özel bir hastanede tedaviye alınan Alexandra Nardy'nin, yoğun bakımdan servise alındığı öğrenildi.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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