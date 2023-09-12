Spor dünyası Antalyasporlu yıldız oyuncu Naldo'dan gelen kötü haberle sarsıldı. 35 yaşındaki Brezilya doğumlu oyuncu, geçtiğimiz gün Antalya'da karıştırdığı bir kaza sonucu yaralandı. Naldo'nun 4 yaşındaki oğlu Davi'nin ağır yaralandığı kazanın detayları ve Davi'nin son durumu ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...

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KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü koltuğunda sıkışan Tilatti ile araçtan fırlayan eşi Alexandra Nardy ve futbolcu Naldo'nun oğlu Davi Pereira, diğer otomobilin sürücüsü ve motosikletli Eslik yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, ağır yaralı Davi'yi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazayı hafif yaralı atlatan 34 FG 4053 plakalı otomobilin sürücüsü de aynı ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza yerine gelen diğer ambulanstaki ekip ise Alexandra Nardy ve motosikletli Eslik'e müdahale etti. Davi'nin kalbinin ambulansta 2 kez durduğu ve hayata geri döndürüldüğü belirtildi.