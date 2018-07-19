Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Düzce kesimi Kaynaşlı Sarıçökek mevkisinde bugün trafik kazası geçiren Spor Toto 1. Lig ekibi Osmanlıspor'un milli futbolcusu Serdar Gürler, takımının antrenmanına katıldı.



Osmanlıspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, başkent temsilcisi üç günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıkları için tekrar Bolu'ya gitti.



Bolu'da yapılan antrenmanda, bugün kampa katılmak için takım arkadaşı Anıl Karaer'le yola çıkan ve trafik kazası geçiren Serdar Gürler de yer aldı.



Serdar antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Anıl Karaer ise otelde dinlendirildi.



Mor-sarılılar, 10 gün sürecek Bolu kampına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.

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