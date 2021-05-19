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HaberlerGündem3. SayfaKaza kurbanı bisiklet sporcusu Umut'un ailesi eylem başlattı
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Alkollü sürücü kurbanı bisiklet sporcusu Umut'un ailesi eylem başlattı

Ankara'da antrenman dönüşü alkollü sürücünün aracıyla çarpması sonucu yaşamını yitiren bisiklet sporcusu Umut Gündüz'ün (19) annesi Asuman ve babası Menderes Gündüz, eylem başlattı. Bilirkişi raporunda asli kusurlu bulunmasına rağmen 4 ay sonra tahliye edilen sürücü hakkında kasten adam öldürme suçlamasıyla dava açılması gerektiğini belirten Menderes Gündüz, "24 Haziran´da görülecek olan mahkememize kadar her çarşamba adalet nöbetimizi yapacağız" dedi

Kaza kurbanı bisiklet sporcusu Umut'un ailesi eylem başlattı
DHA

Ankara'da kazada hayatını kaybeden bisiklet sporcusu Umut Gündüz'ün (19) annesi Asuman ve babası Menderes Gündüz, eylem başlattı. Menderes Gündüz, "24 Haziran'da görülecek olan mahkememize kadar her çarşamba adalet nöbetimizi yapacağız" dedi.

Batıkent Çakırlar Caddesi'nde geçen yıl 15 Temmuz günü saat 23.30 sıralarında bisiklet sporcusu Umut Gündüz, antrenman sonrası evine dönerken Çağdaş Ş. yönetimindeki 06 ARN 29 plakalı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan Çağdaş Ş.'nin 1.53 promil alkollü olduğu belirlendi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Çağdaş Ş., 4 ay sonra tahliye edildi.

UMUT'UN KUSURSUZ OLDUĞU BELİRTİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen bilirkişi raporunda Umut Gündüz'ün, yolun sağ şeridinden eksiksiz teçhizatla gittiği, kaskında ve bisikletinde araç sürücülerini uyarmak için ışıklandırma bulunduğu ve kusursuz olduğu belirtildi. Raporda Çağdaş Ş.'nin ise alkollü olduğu, yüksek hızla ve trafik kurallarını ihlal ederek araç kullanması nedeniyle asli kusurlu olduğu ifade edildi. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Çağdaş Ş. hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan dava açıldı.

'UMUT'A SES OL, BİSİKLETLİ ÖLÜMLER DURSUN'

Kaza raporu ve bilirkişi raporuna göre asli kusurlu bulunan sürücü hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan soruşturma yürütülüp, dava açılması gerektiğini savunan Gündüz çifti, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ankara'da Adalet Bakanlığı yakınında Güvenpark'ta eylem başlattı. "Umut'a ses ol, bisikletli ölümler dursun", "Bisikletli yaşam için adalet" yazılı pankartlar açan çift, basın açıklaması yaptı.

'SERBEST BIRAKILMASI BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI YARATMIŞTIR'

Baba Menderes Gündüz, haziran ayında başlayacak duruşma öncesi adalet istediklerini söyledi. Gündüz, sürücünün alkollü olmasına, yüzde yüz kusurlu bulunmasına rağmen henüz mahkeme bile görülmeden serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Gündüz, "Sürücünün serbest bırakılması büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Umut Gündüz'ün ailesi olarak gencecik bir insanın katili olan alkollü ve aşırı hızlı bu sürücünün mevcut somut deliller ışığında 'kasten adam öldürmek' suçlamasıyla ağır ceza mahkemesinde tutuklu olarak yargılanmasını talep etmekteyiz. Üniversite hayali kuran ve gelecek planları olan 19 yaşındaki bir insanın hayatının bu kadar değersiz olmaması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

'CEZALAR TEŞVİK EDİCİ DEĞİL, CAYDIRICI OLMALIDIR'

Menderes Gündüz, geçen 2 yıl içinde 272 bisikletlinin benzer şekilde öldüğünü kaydederek, "Bisikletli ölümlere sebep olan sürücüler 2´nci derece cinayetle ve tutuklu yargılanmalıdır. Cezalar teşvik edici değil caydırıcı olmalıdır. Davanın emsal bir dava olması adına sanık Çağdaş Ş.'nin 'kasten adam öldürme'den en ağır cezayı alması ve adaletin yerini bulmasını beklemekteyiz. Umut Gündüz'ün ailesi olarak 24 Haziran saat 12.00'de 16'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan mahkememize kadar her çarşamba adalet nöbetimizi yapacağız" diye konuştu.

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