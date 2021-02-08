Kaza sonrası silahlı kavga ihbarında ölü bulundu

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Konya'da kaza yapmış otomobilin içerisinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Zafer Samancı'nın haberine göre, saat 11.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Konya'nın merkez Meram İlçesi Karakurt Caddesi'nde trafik kazası sonrası silahlı kavga çıktığı ihbarı geldi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri, kaza yapmış aracın içinde silahla vurulmuş bir kişiyi buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçtaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemelere göre, araç sürücüsünün olay yerine yakın bir yerde vurulduğu, yaralı halde seyir halindeyken başka bir araca çarptığı ve hayatını kaybettiği yönünde. Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.