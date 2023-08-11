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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kaza sonrası tartıştığı sürücüyü vurdu!

        Kaza sonrası kavga ettiği kamyon şoförünü tabancayla bacağından vurdu

        Trafikte yaşanan dehşetlere bir yenisi eklendi. Mardin'de bir otomobil sürücüsü, maddi hasarlı kaza sonrası tartıştığı beton mikseri sürücüsünü bacağından vurdu. Feci olay kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 14:01
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        Kaza sonrası tartıştığı sürücüyü vurdu!
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        Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil sürücüsü Abdülkadir D., maddi hasarlı kaza sonrası kavga ettiği beton mikseri şoförü M.Y.´yi tabancayla bacağından yaraladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün öğle saatlerinde Midyat ilçesi Dörtyol kavşağında meydana geldi. M.Y. yönetimindeki beton mikseriyle Abdulkadir D. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

        Maddi hasarlı kaza sonrası M.Y. ile diğer sürücü Abdulkadir D. ve babası S.D. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekiler tarafları ayırmak için kavgaya müdahale etti. Bu sırada Abdulkadir D. belindeki tabancayı çıkararak M.Y.´ye doğrulttu. Ancak tabanca tutukluk yaptı. Tekrar tetiği çeken Abdulkadir D., M.Y.'yi bacağından vurdu. Yaşananlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

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        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.Y. ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, Abdulkadir D. ile babası S.D. ise gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdulkadir D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, babası ise serbest bırakıldı. (DHA)

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