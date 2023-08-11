Kaza sonrası tartıştığı sürücüyü vurdu!

Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil sürücüsü Abdülkadir D., maddi hasarlı kaza sonrası kavga ettiği beton mikseri şoförü M.Y.´yi tabancayla bacağından yaraladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

DHA'nın haberine göre olay, dün öğle saatlerinde Midyat ilçesi Dörtyol kavşağında meydana geldi. M.Y. yönetimindeki beton mikseriyle Abdulkadir D. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Maddi hasarlı kaza sonrası M.Y. ile diğer sürücü Abdulkadir D. ve babası S.D. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekiler tarafları ayırmak için kavgaya müdahale etti. Bu sırada Abdulkadir D. belindeki tabancayı çıkararak M.Y.´ye doğrulttu. Ancak tabanca tutukluk yaptı. Tekrar tetiği çeken Abdulkadir D., M.Y.'yi bacağından vurdu. Yaşananlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.